Как быть, если ничего не хочется делать? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» рассказала, как обрести жизненные силы и энергию

Ничего не хочется делать – именно в такое состояние полномасштабная война погрузила многих украинцев. Кто-то испытывает полное бессилие, кто-то – неспособность выполнять обыденные задания, а для кого-то проблемно снова начать работать. Как показали запросы подписчиков соцсетей Нового канала, это распространенная проблема, но ее не нужно стесняться. В новом digital-проекте «Что делать, если…?» на YouTube Нового психолог Наталья Ежова советует, как выйти из состояния апатии.

Как обрести желание жить дальше? Советы психолога

«Не могу принять решение»: Наталья Ежова объяснила, что делать с распространенной проблемой

В чем же заключаются причины того, что вам не хочется ничего делать, и какие существуют решения? Отвечает Наталья Ежова.

Первая причина – усталость. Из-за войны вы морально истощены, и у вас могут возникать проблемы со сном. Поэтому важно по возможности восстановить режим и спать 8 часов каждую ночь. Вторая причина – чувство бессилия. Вы думаете, что не можете ничего изменить, остановить войну прямо сейчас, вернуться из другой страны домой, в безопасность. Чтобы избавиться от бессилия, отметьте, что именно вы можете контролировать в своей повседневной жизни. Покормить котика, сходить на прогулку и т.д. Третья причина – отсутствие физических нагрузок. Когда тело не двигается, в нем нет силы и энергии. Поэтому занимайтесь спортом, это помогает снять стресс и вернуть активность.

Больше ответов на ваши вопросы вы можете найти в первом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященном преодолению апатии и возвращению смысла жизни.