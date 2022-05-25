Как быть, если ничего не хочется делать? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» рассказала, как обрести жизненные силы и энергию
Ничего не хочется делать – именно в такое состояние полномасштабная война погрузила многих украинцев. Кто-то испытывает полное бессилие, кто-то – неспособность выполнять обыденные задания, а для кого-то проблемно снова начать работать. Как показали запросы подписчиков соцсетей Нового канала, это распространенная проблема, но ее не нужно стесняться. В новом digital-проекте «Что делать, если…?» на YouTube Нового психолог Наталья Ежова советует, как выйти из состояния апатии.
Как обрести желание жить дальше? Советы психолога
«Не могу принять решение»: Наталья Ежова объяснила, что делать с распространенной проблемой
В чем же заключаются причины того, что вам не хочется ничего делать, и какие существуют решения? Отвечает Наталья Ежова.
Больше ответов на ваши вопросы вы можете найти в первом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященном преодолению апатии и возвращению смысла жизни.