Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

82% украинцев не готовы пожертвовать территориями Украины ради достижения мира

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая.

— Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, – рассказали в КМИС.

Социологи отмечают, что люди настроены против любых территориальных уступок во всех регионах Украины. Даже на Востоке, где идут интенсивные бои, против уступок выступают 68% опрошенных (готовы на уступки – только 19%). На Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%).

Социологи подчеркивают, что среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%).

А среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки – только 5%).

Фото — КМІС, iStock

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