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Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

82% украинцев не готовы пожертвовать территориями Украины ради достижения мира

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая.

— Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, – рассказали в КМИС.

Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

Социологи отмечают, что люди настроены против любых территориальных уступок во всех регионах Украины. Даже на Востоке, где идут интенсивные бои, против уступок выступают 68% опрошенных (готовы на уступки – только 19%). На Юге – 83% против уступок (готовы – только 9%).

Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

Социологи подчеркивают, что среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%).

А среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки – только 5%).

Готовы ли украинцы отдать оккупированные территории россии ради мира? Опрос

Фото — КМІС, iStock

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