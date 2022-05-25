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Сергей Притула и Kalush Orchestra устроили розыгрыш трофеев с «Евровидения»

Сергей Притула и Kalush Orchestra устроили розыгрыш трофеев с Евровидения

Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ

Впервые в истории песенного конкурса «Евровидение» победители отдают свой трофей на помощь украинской армии! Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с ведущим Нового канала и волонтером Сергеем Притулой устраивают розыгрыш!

Сергей Притула и Kalush Orchestra устроили розыгрыш трофеев с Евровидения

– Ви можете зробити так, щоб цей символ перемоги працював на ще одну велику перемогу України! Отримайте культовий рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка лише за 5 євро! – сообщили они. – Зробіть внесок у розмірі 5€ (або 200 грн) на банківський рахунок. Що більше ви жертвуєте, то більше у вас шансів на перемогу. Після припинення розіграшу наші партнери з банку за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх учасників.

Розовая панама Олега – не единственный лот!

Сергей Притула и Kalush Orchestra устроили розыгрыш трофеев с Евровидения

– Кубок конкурсу «Євробачення» – кришталевий мікрофон – дістанеться тому, хто пожертвує найбільше у криптовалюті або традиційній валюті, – отметили Притула и Псюк.

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Розыгрыш панамы и аукцион трофея победителей закончится 28 мая в 19:00.

– Гурт Kalush Orchestra здобув рекордну кількість голосів від глядачів конкурсу. Тепер давайте поб’ємо рекорд благодійних внесків. Приєднуйтесь! – призывают Сергей Притула и Олег Псюк. – Усі зібрані кошти перейдуть у Фонд Сергія Притули, який допомагає українській армії. Кожен євро допоможе врятувати життя українських воїнів!

Счет для участия в розыгрыше розовой панамы Олега Псюка: https://send.monobank.ua/jar/1283iHXvsQ

Счет для участия в аукционе хрустального микрофона:

ETH

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Ссылка на видео от Сергея Притулы и Олега Псюка. 

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