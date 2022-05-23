Сергей Притула собирает 50 млн гривен

Ведущий Нового канала планирует закупить четыре мощных комплекса БПЛА (беспилотный летательный аппарат), в которых очень нуждаются бойцы ВСУ

Благотворительный фонд Сергея Притулы снова поражает масштабами помощи нашим воинам! В этот раз у волонтера и ведущего Нового канала с его командой появилась идея: закупить 12 железных «птичек» для ВСУ. Общая стоимость проекта – более 50 миллионов гривен. Присоединяемся!

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– Друзі! Ви ж знаєте, що мене хлібом не годуй, а дай купити якусь велику «пташку» для наших захисників. Бо велика «пташка» літає далеко, бачить ще далі, і розвідку проводить, і ведення вогню корегує. На ближчих дистанціях то й квадрокоптерів вистачає, але вже як на кілометрів 20-30-40 вгатити, то треба великі «пташки», – говорит Притула. – Якось ми з вами скинулись усім світом і купили комплекс БПЛА Н10 Poseidon VTOL UAS. Нещодавно хлопці, які працюють із цими бортами на фронті, дали зворотній зв’язок по комплексу. Похвалили чудову камеру, чіткість в управлінні. Сказали, якщо буде можливість, то можна брати ще. Можливість з’явилася! Виробники зробили нам пропозицію виготовити ще чотири таких комплекси! Чотири комплекси – це 12 «пташок». Загальна вартість проекту – 1 272 200 євро. Або 50 із хвостиком мільйонів гривень. Сума величезна, але ж пташки спільно з артою відпрацьовують кожну копійку кратно! МИ З ВАМИ ЗБЕРЕМО ЦЮ СУМУ!!! Що швидше – то краще! Працюємо, панове!

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