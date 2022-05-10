На сколько подорожает бензин в Украине: рассказал Шмыгаль

У власти есть стратегия преодоления кризиса с дефицитом бензина, возникшим из-за нападения россии на Украину

Но в будущем цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен. Об этом заявил премьер Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

– Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, принимавшего на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически снабжая всю территорию Украины, — пояснил он.

Шмигаль отметил, что из-за уничтожения инфраструктуры изменилась и подорожала логистика поставок горючего. Это может привести к повышению цен для потребителей.

– Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться, – заверил он.

По словам главы правительства, ведется работа по устранению дефицита горючего — ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество топлива в Украину.

В чем причина кризиса горючего в Украине? Читай здесь.

Фото iStock

Читай также:

Когда закончится дефицит бензина и другого топлива в Киеве и Украине?

Работающие заправки в Киеве, цены на бензин и где можно заправиться: почему возникла проблема с бензином?