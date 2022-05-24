Где купить марку «Русский военный корабль»? Сколько сейчас стоит марка и будет ли Укрпошта производить их еще

Фраза украинского защитника на острове Змеиный «Русский военный корабль иди нах*й» стала лозунгом войны, которую Россия начала против Украины. Поэтому Укрпочта решила увековечить ее на своей марке. Дизайн марки «Русский военный корабель иди нах*й» выбирали по всей Украине, а после утверждения Укрпочта выпустила ее ограниченным тиражом в миллион экземпляров. Конечно, украинцы сразу захотели приобрести себе хотя бы по одной, на главпочтампе Укрпочты образовались огромные очереди. Всего за пять дней было продано полмиллиона экземпляров.

Где купить марку «Русский военный корабль»?

В целом приобрести культовую марку «Русский военный корабель иди нах*й» можно в главпочтампе Укрпочты по всей Украине. Но поставки в разные города были разными, поэтому где-то марки могли закончиться.

Известно, что во вторник, 19 апреля, Укрпочта поставила партию в 60 000 марок на Крещатик. На их продажу были введены ограничения. Приобрести те же марки можно только в 2 листа (или 12 марок) на одного покупателя. Это позволит приобрести марки не менее 5000 клиентам, для которых будет работать более 10 касс.

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Также вскоре марку «Русский военный корабель иди нах*й» можно будет приобрести онлайн. Интернет-магазин планируется запустить в четверг, 21 апреля. Из-за спекуляций и перепродаж Укрпочта отменяет все заказы в интернет-магазине — некоторые из них были более чем на 30 тысяч марок, — и призывает дождаться запуска обновленного почтового маркета на этой неделе, чтобы сделать заказ снова, но уже гораздо удобнее.

«Вы получите дополнительное уведомление и сможете оформить покупку повторно, но не более 3 писем на 1 заказ. Многие покупки с одного адреса будут блокироваться», — говорится в сообщении Укрпочты.

Такие города и области как Донецкая, Луганская, Херсонская, Крым получат чуть позже после окончания боевых действий. Винница, Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Черкассы, Кропивницкий продали свой запас и получат дополнительный тираж до конца недели.

Сколько стоит марка «Русский военный корабль»?

Номинал марки — 23 гривны по Украине и 45 гривен за границу остается неизменным. А вот стоимость на торговых площадках может достигать 2000 долларов.

Будет ли Укрпочта выпускать марку «Русский военный корабль» еще?

В среду Укрпочта получит последнюю партию по типографии в 300 тысяч+, из которых не менее 100 тысяч поступит в интернет-магазин, остальные поедут по регионам.