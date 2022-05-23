Десна: ракетный удар россии унес 87 жизней — новые подробности о пострадавших

После авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного российской армией неделю назад, 17 мая, под обломками нашли тела 87 погибших

Эту страшную новость сообщил Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

– Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины, — рассказал Зеленский.

Президент выступил в онлайн формате перед проходящим в Давосе Всемирным экономическим форумом. Ему задали несколько вопросов. Информацию о Десне президент озвучил, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.

Напомним, в ночь на 17 мая российские войска ударили ракетами по Яворивскому полигону на Львовщине, а также по поселку Десна в Черниговской области, рядом с которым расположен учебный центр Вооруженных сил Украины «Десна». Этот поселок находится недалеко от админграницы с Киевской областью.

Фото — Суспільне

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