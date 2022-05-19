В Украине введено военное положение: что это значит

24 февраля 2022 россия пришла с войной в Украину, и было введено военное положение

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Верховная Рада Украины ввела военное положение на всей территории страны, сообщают Факты ICTV. За данное решение проголосовали 300 народных депутатов. В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией 14 марта президент Владимир Зеленский решил продлить этот особый правовой режим.

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Напомним, военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.

Что запрещается в условиях военного положения:

— изменение Конституции и АР Крым;

— проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

-проведение всеукраинских и местных референдумов;

— проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В указе президента о введении военного положения должно быть указано, какие именно права и свободы граждан могут ограничиваться на момент его действия.

Гражданские люди должны обязательно носить с собой документы, удостоверяющие вашу личность или личность ваших детей. Это может быть паспорт, водительское, свидетельство о рождении.

По материалам: https://fakty.com.ua