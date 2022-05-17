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В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон

В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон

В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком

Об этом сообщает «Українська правда».

Церемония прощания проходит в Украинском доме, расположенном на Европейской площади в центре столицы.

На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.

В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон

Напомним, что первый президент независимой Украины умер 10 мая в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь Леонида Кравчука.

  • В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон
  • В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон
  • В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон
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Фото — Українська правда

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