В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком: фото и видео с похорон

В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком
Об этом сообщает «Українська правда».
Церемония прощания проходит в Украинском доме, расположенном на Европейской площади в центре столицы.
На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.
Напомним, что первый президент независимой Украины умер 10 мая в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь Леонида Кравчука.
Фото — Українська правда
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