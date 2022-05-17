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Самый масштабный обстрел Львова орками: есть ли пострадавшие, что повреждено (ВИДЕО)

Взрывы во Львове в ночь на 17 мая 2022 — это работа ПВО: есть ли пострадавшие

Ночью 17 мая объявили тревогу почти по всей территории Украины

И не зря. Российские орки начали самый масштабный обстрел Львова за все 83 дня войны. Местные жители сообщали в Telegram-каналах, что слышали по меньшей мере 14 взрывов. Впоследствии это подтвердил и городской голова Андрей Садовой.

– Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто охраняет наше небо! – написал Садовой.

А глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в соцсетях, что взрывы – результат работы систем ПВО.

В общем, ночью во Львове было очень жарко. Это видно и слышно по видео, которые снимали местные.

Утром стало известно, что в Яворовском районе Львовской области враг обстреливал военный объект, обломки ракеты нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре. По предварительной информации, ракеты летели с востока.

– В одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом. Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше – предугадать трудно. Поэтому ходите в укрытие! – призывает Андрей Садовой.

Фото — Андрей Садовой

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