Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 16 мая

16 мая — 136-й день года (137-й в высокие годы) в григорианском календаре. До конца года остается 229 дней.

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Какой сегодня день – 16 мая: национальные праздники

Франция : Праздник хлеба.

: Праздник хлеба. Южный Судан : национальный день.

: национальный день. США: Национальный день Барбекю и День пиццы.

События 16 мая в мире

1648 — Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого.

— Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого. 1686 — В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан «Вечный мир».

— В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан «Вечный мир». 1836 — Эдгар Аллан По женился на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм.

— Эдгар Аллан По женился на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм. 1920 — Жанна д’Арк канонизирована римской католической церковью.

— Жанна д’Арк канонизирована римской католической церковью. 1929 – В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».

– В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». 1954 — Началось восстание заключенных (Кенгирское восстание) в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан).

— Началось восстание заключенных (Кенгирское восстание) в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан). 1966 – В Китае объявлено начало «культурной революции».

– В Китае объявлено начало «культурной революции». 1975 — Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.

— Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест. 1985 – Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».

– Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством». 2004 — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение» 2004, одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах.

— украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение» 2004, одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах. 2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.

День ангела сегодня – 16 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Брендан, Симон, Тимофей и Мавра.

Приметы на 16 мая:

Соловья сегодня спели — к теплой и погожой погоде в мае.

Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.

Утки купаются в воде – к непогоде.

Если дуб уже зелёный, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.

Что нельзя делать 16 мая

Неудачный день для свадьбы.

Нельзя пить алкоголь. Кто выпьет сегодня, тот станет пьяницей.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Фото: IStock