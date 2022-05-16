Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 16 мая
16 мая — 136-й день года (137-й в высокие годы) в григорианском календаре. До конца года остается 229 дней.
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Какой сегодня день – 16 мая: национальные праздники
- Франция: Праздник хлеба.
- Южный Судан: национальный день.
- США: Национальный день Барбекю и День пиццы.
События 16 мая в мире
- 1648 — Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого.
- 1686 — В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан «Вечный мир».
- 1836 — Эдгар Аллан По женился на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм.
- 1920 — Жанна д’Арк канонизирована римской католической церковью.
- 1929 – В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».
- 1954 — Началось восстание заключенных (Кенгирское восстание) в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан).
- 1966 – В Китае объявлено начало «культурной революции».
- 1975 — Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.
- 1985 – Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».
- 2004 — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение» 2004, одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах.
- 2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.
День ангела сегодня – 16 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Брендан, Симон, Тимофей и Мавра.
Приметы на 16 мая:
- Соловья сегодня спели — к теплой и погожой погоде в мае.
- Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.
- Утки купаются в воде – к непогоде.
- Если дуб уже зелёный, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.
Что нельзя делать 16 мая
- Неудачный день для свадьбы.
- Нельзя пить алкоголь. Кто выпьет сегодня, тот станет пьяницей.
- Нельзя брать или давать деньги взаймы.
Фото: IStock