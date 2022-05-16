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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 мая

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 16 мая

16 мая — 136-й день года (137-й в высокие годы) в григорианском календаре. До конца года остается 229 дней.

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Какой сегодня день – 16 мая: национальные праздники

  • Франция: Праздник хлеба.
  • Южный Судан: национальный день.
  • США: Национальный день Барбекю и День пиццы.

События 16 мая в мире

  • 1648 — Под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польскому войску Стефана Потоцкого.
  • 1686 — В Москве между Московией и Речью Посполитой подписан «Вечный мир».
  • 1836 — Эдгар Аллан По женился на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм.
  • 1920 — Жанна д’Арк канонизирована римской католической церковью.
  • 1929 – В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».
  • 1954 — Началось восстание заключенных (Кенгирское восстание) в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан).
  • 1966 – В Китае объявлено начало «культурной революции».
  • 1975 — Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.
  • 1985 – Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».
  • 2004 — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе «Евровидение» 2004, одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах.
  • 2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 мая

День ангела сегодня – 16 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Брендан, Симон, Тимофей и Мавра.

Приметы на 16 мая:

  • Соловья сегодня спели — к теплой и погожой погоде в мае.
  • Если зацвела черемуха, то скоро похолодает.
  • Утки купаются в воде – к непогоде.
  • Если дуб уже зелёный, а на ясене еще нет листьев, то лето будет очень сухим.

Что нельзя делать 16 мая

  • Неудачный день для свадьбы.
  • Нельзя пить алкоголь. Кто выпьет сегодня, тот станет пьяницей.
  • Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Фото: IStock

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