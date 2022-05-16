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Игорь Танцюра: что известно про нового командира Сил теробороны

Игорь Танцюра: что известно про нового командира Сил теробороны

Президент Украины и Главнокомандующий Вооруженными Силами сменил командующего Сил территориальной обороны. Об этом стало известно на официальном сайте главы государства.

Указом №337/2022 в воскресенье, 15 мая, командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины был назначен генерал-майор Игорь Танцюра. Предварительным указом, №336/2022, Юрий Галушкин уволен с должности командующего Сил ТРО ВСУ.

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Что же известно о новом командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцюре?

Звание генерала ВСУ Игорь Танцюра получил в 2013 году. До начала войны, по состоянию на 2013 год, он служил начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ. А до назначения на должность командующего Сил ТРО Танцюра был начальником штаба – заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. В 2019 году он был начштабом – первым заместителем командующего операции Объединенных сил. После полномасштабного вторжения россии 2 мая 2022 года генерал был удостоен орденом Богдана Хмельницкого III степени. Теперь же на Игорь Танцюра стал командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

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