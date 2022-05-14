Kalush Orchestra – Stefania: слушать онлайн конкурсную песню, смотреть выступление и слова песни

Слушать песню Kalush Orchestra – Stefania можно без остановки! Именно так и делает вся Украина, потому что этот трек поднимает дух и позволяет бороться за свободу в ужасной войне. Читай, о чем эта композиция и как она создавалась, в материале Нового канала

Песня Kalush Orchestra – Stefania, с которой коллектив будет представлять Украину на Евровидении-2022, уже успел стать символом несгибаемости и непокорности украинского народа. В TikTok под этот трек снимают множество видео об ВСУ, волонтерах, украинцах и украинской культуре. Поэтому и не удивительно, что песня уже успела полюбиться всему миру, а букмекеры прочат украинцам победу на песенном конкурсе.

Kalush Orchestra – Stefania: о чем песня

Перед финалом Нацотбора в эксклюзивном интервью для Нового канала лидер группы Олег Псюк (Псючий Сын) рассказал, о чем же песня Stefania и чем она для него особенная.

«Stefania – это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает этой песни. Это лучшее, что я когда-то для нее делал», – поделился артист.

Во время войны Kalush Orchestra начали вкладывать в конкурсную песню новый посыл. Коллектив посвятил трек Stefania всем матерям, предохраняющим детей от войны.

На «Евровидении-2022» трек Kalush Orchestraу прозвучит на украинском языке и, по словам лидера группы, переводить на английский его и не собирались.

«Не сомневаюсь, что наше творчество понравится Европе. Наличие фольклорных мотивов и рэпа – это нечто невероятное, что выносит мозг! Так сложилось, что за границей очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH ORCHESTRA как раз и акцентирует внимание на фольклоре в своих треках. К тому же хочется спеть для европейцев на своем родном языке», — рассказал Олег Псюк.

Kalush Orchestra – Stefania: слова песни

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм

І напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах но ма но ма, хватить

Як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю

Люлі люлі люлі гой

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Смотреть онлайн выступление Kalush Orchestra – Stefania:



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