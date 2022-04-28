Евровидение 2022: букмекеры сделали ставки на то кто победит

Какое место прочат букмекеры Украины и группе KALUSH Orchestra, которая будет представлять страну на «Евровидении-2022» в мае в Турине, читай в нашем материале

В 2022 году в Евровидении будут участвовать 40 стран. Пройдет песенный конкурс в Италии, городе Турин 10, 12 и финал – 14 мая.

Украину на «Евровидении-2022» после ряда скандалов вокруг Нацотбора будет представлять группа KALUSH Orchestra с песней «Stefania», которую солист коллектива Олег Псюк посвятил своей маме и всем женщинам, защищающим своих детей от войны.

Евровидение 2022: Член жюри Нацвотбора принес извинения KALUSH

В настоящее время букмекеры прогнозируют треку «Stefania» победу на песенном конкурсе, отдав KALUSH Orchestra самый высокий коэффициент – 42%.

На втором месте итальянцы Mahmood & Blanco – Brividi с коэффициентом 15%.

На третьем месте – Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer с коэффициентом 10%

В каком полуфинал выступит Украина на Евровидении-2022?

Что ж, ждем выступления KALUSH Orchestra в первом полуфинале «Евровидения-2022» 10 мая под номером 6.

Напомним, что в 2022 году из списка участников «Евровидения» исключили россию из-за нападения на Украину, поэтому представлять Россию в 2022 году на Евровидении не будет никто.