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Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс

Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс

Наконец стало известно, в каком итальянском городе пройдет «Евровидение» в 2022 году. Локацией главного песенного конкурса Европы в следующем году станет Турин, столица региона Пьемонт на юге Италии.

В Википедии этот городок описывается, как очень уютный, со зданиями в стиле барокко и старинными кафе. Так что можно не только запланировать поездку на «Евровидение-2022», а и оставить себе несколько дней на прогулку по живописному итальянскому городку!

Когда «Евровидение-2022»?

Известны и даты конкурса! Полуфиналы «Евровидения-2022» запланированы на 10 и 12 мая, а финал – на 14 мая. А проходить ивент будет на олимпийской арене PalaOlimpico.

Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni».

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