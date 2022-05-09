Ірма Вітовська – про війну та сина: «Розповідаю про ціну його безпеки»

Акторка серіалу «Молода» зізналася Новому каналу, чому не виїхала з України

Усі знають Ірму Вітовську як прекрасну акторку, та чи не найважливіша її роль — бути мамою. Разом із чоловіком вона виховує 11-річного сина Ореста щирим патріотом, про що розповідала в численних інтерв’ю. Заради нього під час повномасштабного вторгнення акторка була змушена поїхати на захід України.

– Коли на початку війни люди масово виїжджали з Києва, я хотіла лишитися. Та за пару днів зрозуміла, що синові буде краще в безпеці, та й батьки хвилювались за нас. Ми живемо на 18-му поверсі на досить відкритому просторі – це було небезпечно, – розповіла вона Новому каналу.

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Нині акторка активно волонтерить – допомагає переселенцям. Не забуває вона й говорити з сином про те, що роблять рашисти в Україні.

– Синові я розповідаю про ціну його безпеки. Хтось страждає просто тому, що живе в південній, східній Україні чи в Київській області. Він має знати, цінувати, що зміг поїхати до родини в безпечне місце, – каже вона. – Ми принципово не виїжджали з України, розумію, що я тут більше потрібна, ніж за кордоном, тому й син зі мною. Поки ж усі наші думки – на сході та півдні України, там, де наші воїни вирішують наше майбутнє.