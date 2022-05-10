Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

10 мая в возрасте 88 лет скончался первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщают «Українські новини», причиной смерти стала продолжительная болезнь Леонида Кравчука.

Напомним, что про пролемы со здоровьем у Первого Президента Украины общественности известно давно: в 2021 году из-за операции на сердце Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады ко Дню Конституции. Известно, что после операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ.

Напомним, что Леонид Кравчук занимал пост Президента Украины в 1991-1994 годах.

Именно Леонид Кравчук 3 сентября 1993 подписал Массандровские соглашения*, которые касались дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины ЧФ и ядерного оружия. После этого согласился на досрочные выборы главы государства (назначены на июль 1994). В первом туре набрал наибольшее количество голосов среди других кандидатов, но во втором проиграл Леониду Кучме.

Массандровские соглашения — четыре международных документа, заключенные Украиной и рф 3 сентября 1993 года по итогам переговоров в пригороде Ялты Массандре. Соглашения касались урегулирования проблем разделения Черноморского флота бывшего СССР и утилизации ядерного оружия, находившегося на территории Украины.

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21 августа 2001 года Леонид Кравчук получил звание Героя Украины с вручением ордена Государства за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, многолетнюю активную политическую и общественную деятельность.

Напомним, что шесть дней назад, 4 мая также в возрасте 88 лет, умер первый Президент Белоруссии, Станислав Шушкевич, подписавший Беловежские соглашения о распаде Советского Союза вместе с Леонидом Кравчуком и Борисом Ельциным.