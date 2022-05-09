Джереми Кларксон ведущий Top Gear передал Украине пикапы для эвакуации

Автожурналист Джереми Кларксон поддержал Украину и организовал сбор гуманитарной помощи

Бывший ведущий шоу Top Gear и звезда передачи The Grand Tour передал украинцам мощные авто повышенной проходимости. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Автомобили будут эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Их оснастили внедорожной резиной и лебедками.

Телеведущего поддержала команда его нового шоу Diddly Squat Farm, также известного как «Ферма Кларксона». На собранные деньги они закупили пикапы Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux.

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В эти выходные сотрудники Кларксона перегнали в Украину автомобили, причем не пустые. В их кузова погрузили гуманитарную помощь.

Следует отметить, что Джереми Кларксон с первых дней войны поддерживает Украину и осудил российское вторжение. Телеведущий не подбирал высказывания и очень нелестно высказывался в адрес владимира путина и российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

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