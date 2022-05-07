Война в Украине: Белгород, Шарий, Мариуполь, санкции против россии (ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ)

Более двух месяцев украинцы продолжают героическую борьбу против российских оккупантов. Каждый день приносит множество грустных известий. Специалисты говорят, чтобы сохранить психику в военное время, важно находить и положительные новости, которые дают надежду. Новый канал собрал такие для вас.

Хлопок в Белгороде

Хорошие вести нам частенько приходят из Белгорода. На днях россияне слышали взрывы на военном объекте. Там начался пожар. Гори, гори ясно. В общем, местным постоянно слышатся странные хлопки, которые наши окрестили «хлопком». Желаем побольше «хлопка» Белгороду и всей россии.

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Наручники Шарию

Приятная новость от СБУ – пророссийского блогера Анатолия Шария арестовали в Испании. Его подозревают в госизмене. Следователи считают, что он осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности в информационной сфере. Правда, испанские правоохранители отпустили Шария под подписку о невыезде, изъяв паспорт, до того момента, пока украинская сторона не подаст документы на его экстрадицию.

Помощь запада

Visiting Kyiv with ???????? and ???????? collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 6, 2022

Кроме того, что западные партнеры передают Украине современное оружие, они сделали мимишный полезный подарок украинским собакам-пограничникам. Четвероногие получили удобные американские бронежилеты. Что ж, скоро наши псы будут оснащены лучше, чем солдаты «второй армии мира».

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Вестник санкций

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Приятная новость от британских козаков. Британия ввела санкции против корпорации Evraz, производящей 97% железнодорожных путей в России. Говорят, что компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства страны-агрессора и связана с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Эвакуация из Мариуполя

Лучшая новость, которая может быть, пришла из заблокированного Мариуполя. Генсек ООН Антониу Гуттериш отчитался, что с «Азовстали», из самого города и близлежащих районов удалось вывезти и спасти около полутысячи человек. В дальнейшем планируются новые эвакуации на более безопасные территории Украины.