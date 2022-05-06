9 мая 2022 года в некоторых городах Украины вводиться усиленный комендантский час. Так, например, мэр Ивано-Франковска настоятельно попросил жителей по возможности уехать из города на 7-9 мая, и отменил все мероприятия, посвященные Дню Ивано-Франковска (7 мая).

В Запорожье уже официально ввели длительный комендантский час: он начнется в 19:00 8 мая и закончится в 5:00 10 мая.

Такие ограничения обусловлены возможными провокациями, террористическими актами и атаками российской армии по ряду городов в эти дни, ведь, не секрет, что для путина 9 мая – одна из сакральных дат.

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В Запорожье соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны, — отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев:

«Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных производите это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить.

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Придерживайтесь комендантского времени! При появлении на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время.

Важно! Из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать».

Известно также, что усиленный комендантский час 8-9 мая могут ввести и в Харькове. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В Киеве городские власти не будут праздновать День победы 9 мая:«Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены. Захочет кто-то возложить цветы – могут это сделать», — сообщили в КГГА.

Также известно, что 9 мая в Киеве будет усиленное патрулирование.

Вполне вероятно, что усиленный комендантский час будет также введен в других прифронтовых областях и городах Украины.