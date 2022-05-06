Анна Жижа – о помощи отельного бизнеса переселенцам: «Равнодушных в сфере гостеприимства нет»

На каких условиях заселяют внутренне перемещенных лиц, и сколько они могут жить в отелях?

Этой весной Новый канал мечтал познакомить зрителей с украинским гостеприимством в разных уголках нашей страны в социальном реалити «Ревизоры на пороге». В эфир вышло лишь несколько выпусков. Премьеру остальных программ пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения россии. Нападение оккупантов на Украину заставило многих покинуть свои дома и искать убежище на более безопасных территориях. А герои реалити «Ревизоры на пороге» в очередной раз продемонстрировали свое гостеприимство, теперь не на камеры. Как гостиничный бизнес помогает переселенцам, Новому каналу рассказала ведущая «Ревизоров на пороге» Анна Жижа.

Уютный запад

В первые недели полномасштабного вторжения в областях на западе Украины негде было яблоку упасть. Такого количества людей здесь еще не видели. Снять номер или найти квартиру было миссией повышенной сложности. Ведь спрос значительно превосходил предложение. Сейчас многие возвращаются домой, есть свободные номера, а отели и дальше готовы принимать тех, кто вынужденно покинул свои дома.

– Наши герои идут навстречу вынужденно перемещенным лицам, – рассказывает Анна Жижа. – Если у людей нет возможности платить за проживание, у них никто не требует денег. Их просто селят. Владельцы десятка гостиниц, с которыми я общаюсь, сейчас не имеют прибыли. Хорошо, если работают в ноль, но преимущественно в минус. При этом они не перестают помогать.

Каждый отель предоставляет специальные условия для размещения людей.

– Все обсуждается индивидуально, например, во львовском хостеле Dream Hostel теперь, когда поток хотя бы немного уменьшился, планируют бесплатно поселять детей. То есть, когда приезжает семья с одним или несколькими детьми до 12 лет, те будут жить бесплатно. В Ужгороде семейная усадьба «Дача», которую мы еще не показывали в эфире, принимает переселенцев с первого дня войны. Их там кормят и расселяют на очень привлекательных условиях – делают значительные скидки, – делится Анна Жижа. – Владельцы тернопольского хостела Tarnopil еще в первые дни войны арендовали помещение и открыли временное убежище для переселенцев, где можно было остановиться бесплатно на трое суток. Гостей там кормили, они могли отдохнуть и подготовиться к пересечению границы. Также владелец Тарас Ковальчук с коллегами помогает с трудоустройством вынужденных переселенцев в свои заведения общепита.

Гостеприимный центр

Центральные области Украины тоже приняли множество внутренне перемещенных лиц, которые продолжают прибывать.

– В отеле Selena Family Resort Черкасской области с радостью принимают переселенцев с животными – котами, собаками. Берут на проживание не посуточно, а на несколько недель и дольше. О ценах договариваются индивидуально с каждым гостем, учитывая его финансовые возможности, – рассказывает ведущая «Ревизоры на пороге». Свободные места сейчас в наличии. – В Полтавской области есть огромный загородный комплекс «Мыс доброй надежды», который мы еще обязательно покажем в эфире. Они тоже продолжают работать. Очень активно волонтерят. Принимают, кормят, расселяют переселенцев из Харьковской, Днепропетровской областей и вообще с востока Украины. Полтавская область сейчас заполнена жителями соседних восточных областей, особенно женщинами с детьми.

Родной город ведущей Анны Жижи Кропивницкий тоже активно принимает украинцев, спасающихся от войны.

– Кропивницкий сейчас очень мощный хаб для вынужденных переселенцев. Официально их в городе 75 тысяч. И каждые сутки прибывает еще 2-3 тысячи. Но ведь это лишь официально. Уезжают из Харьковской, Днепропетровской областей, Запорожья, Мариуполя. Останавливаются, живут несколько дней, а потом отправляются дальше, на запад Украины. Знаю о планах постройки нового жилья для переселенцев. Сейчас украинцев принимают и в квартирах, и в отелях, – делится ведущая. – Интересный факт, наша героиня Екатерина из города Кропивницкого, которая представляла гостиницу «Государь», сейчас работает в другом апарт-отеле. Это когда вместо номеров – квартиры, которые сдаются посуточно. А там решили сдавать апартаменты вынужденно перемещенным лицам не посуточно, а помесячно. Конечно, отелю это не выгодно, и о прибыли нет и речи. Но людей принимают и расселяют.

Равнодушных в сфере гостеприимства сейчас нет.

– Все отели на относительно спокойной территории Украины, которые мы снимали в реалити, сейчас превращаются в хабы для вынужденно перемещенных лиц. Они размещают людей на несколько дней или недель, чтобы те перевели дух, немного оправились от пережитого и наметили себе план действий, куда двигаться дальше, – говорит Анна Жижа. Ведь гостеприимство – это украинская фирменная черта.