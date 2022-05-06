Эвакуация из города Мариуполь и завода Азовсталь 6 мая 2022: спасены почти 500 человек

Радостная новость – из Мариуполя и «Азовстали» по состоянию на 6 мая, 11:00, удалось вывезти почти 500 украинцев

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram и генсек ООН Антонию Гутерреш в Twitter.

— Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей… Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН. В эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из «Азовстали», — написал Ермак.

Гутерреш тоже с радостью сообщил об успешной эвакуации части людей с предприятия, Мариуполя и близлежащих районов города.

— Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам, – написал генсек ООН.

Фото — ДСНС (ілюстративне фото)

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