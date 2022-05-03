Работающие заправки в городе Киев, цены на бензин и где можно заправиться

В Киеве по состоянию на понедельник, 2 мая, присутствует проблема с бензином «А-95», есть только премиум-аналоги на нескольких АЗС

Об этом сообщили изданию Delo.ua в колл-центрах крупнейших сетей АЗС. О такой проблеме уже несколько дней рассказывают и киевляне. Если еще в понедельник-вторник (25-26 апреля) на некоторых АЗС можно было заправить хотя бы 10 литров, то в среду началась проблема отсутствия бензина в целом.

В колл-центре сетей АЗС ОККО рассказали, что на заправках сети перестали продавать бензин А-95 за банковские карты или наличные деньги. На ОККО можно заправиться А-95 по талонам или топливным картам, однако приобрести их могут только юридические лица.

– Из-за трудностей с поставкой топлива из Европы у нас перебои в Киеве. Однако вскоре вопрос должен быть решен, — сказали в колл-центре ОККО.

В сети WOG сообщили, что в Киеве бензина А-95 для населения нет, его отпускают только полицейским. Однако на некоторых АЗС в Киевской области еще можно заправиться. В частности, бензина достаточно в Кагарлыке.

В UPG сообщили, что бензин А-95 отпускают только по талонам и топливным картам, которые были приобретены еще до начала войны.

Премиум-бензин NANO 95 по состоянию на 11:00 находится на двух АЗС сети Socar. Также по состоянию на 11:00 на двух заправках БРСМ является фирменный бензин А-95 ЕВРО PLUS.

Почему возникла проблема с бензином?

Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу из-за дефицита топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона UA вместе.

— У нас сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших им горожан, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, я не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома, — подчеркнул Поворозник.

Он призвал киевлян пока не возвращаться в город.

Эксперты также прогнозируют, что из-за войны войны и нарушенной логистике проблемы с бензином будут углубляться. Если сейчас на АЗС бензина просто нет, то не исключено, что в ближайшее время его не продадут даже если он появится.

Также, эксперт энергетического рынка Сергей Куюн объяснил, почему в Киеве появился дефицит топлива, а на некоторых заправках его вообще нет. По словам Куюна, нехватка сейчас наблюдается по всей Украине, а теперь с ней столкнулись и в Киеве. Проблемы на рынке добавились из-за закрытия отдельных заправочных сетей, хранилища которых были уничтожены российскими ракетами.

Где можно заправиться в Киеве?

В Киеве ввели виртуальную карту АЗС. Теперь каждый, перейдя по ссылке, может ознакомиться с работающими заправочными станциями. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации (CDTO) Киева, заместитель Виталия Кличко Петр Оленич в своем Telegram-аккаунте.

Заправки WOG и ОККО ввели ограничения на продажу горючего

ОККО и WOG, одни из крупнейших в Украине сетей АЗС, в условиях дефицита горючего на рынке заявили о временном ограничении его продажи до 10 л при наличии карты лояльности PRIDE или приложения. При этом отменяется ограничение отпуска в канистре.

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