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Молдова следующая? Данные британского издания о том, будет ли война в Приднестровье и Молдове

Молдова следующая? Данные британского издания о том, будет ли война в Приднестровье и Молдове

россия разработала четкие планы вторжения в Молдову?

Источники британского издания The Times в украинской разведке говорят, что так оно и есть. Об этом сообщает издание со ссылкой на украинское военное руководство.

— Мы считаем, что кремль уже принял решение по нападению на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины, — говорят источники издания.

Если россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы.

– Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу россии, пишет издание The Times.

Фото Getty Images

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