Почему нельзя публиковать последствия взрывов и освобождение населенных пунктов — объясняет Маляр

Заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила в своем ТГ-канале, что из-за вчерашнего поста одного из популярных блоггеров сегодня в ранее освобожденном селе началось обострение и уже есть раненые и погибший. А этого легко можно было избежать, если бы не погоня за лайками.

«Минобороны и ВСУ неоднократно неоднократно обращались ко всем вам, уважаемые украинцы, с просьбой не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб. Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ, — пишет Анна. – Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины.

У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область

Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже – от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено.

У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область. Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед.

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Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла.

Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментах — «почему же Маляр умалчивает, что такое-то село уже наше?». Отвечаю – потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина. Вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности.

А вечером там началось обострение.

Известный блоггер днем ​​обнародовал информацию об уходе села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать.

Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать.

А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых (обновляю, пока вы читали это сообщение, уже 1 погибший и 12 раненых. Вот цена поста и лайков).

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Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не надо все, что вы знаете писать в соцсетях.

Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ.

Мы победим, но на это нужно время и терпение».

В комментариях под репостами обращения Анны Маляр пользователи сети быстро определили автора того же поста. По мнению пользователей сети, виновником событий стал Антон Геращенко, который неоднократно уже был замечен, публикующим места и последствия взрывов раньше официальных источников. А вчера он опубликовал пост о Русской Лозовой, в котором раскрыл детали происходящего в том селе.

Мы не будем распространять этот пост, но еще раз призываем всех и каждого – не постите фото, видео и информацию, даже если вы уверены, что это правда, ДО появления официальных комментариев. Так вы, возможно, сохраните чью-то жизнь!

Фото: IStock