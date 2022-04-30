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Потери россии в Украине сегодня — 30 апреля 2022: официально от ВСУ

Потери россии в Украине сегодня

Потери россии в Украине сегодня — 30 апреля 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 30 апреля 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля 2022 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1008 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
  • РСЗО — 151 (+0) ед,
  • средства ПВО — 77 (+4) ед,
  • самолетов – 190 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники — 1701 (+6) ед,
  • корабли /катера — 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4).
  • Специальная техника – 32 (+1).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 28 апреля ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а 25 апреля стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.

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