Потери россии в Украине сегодня — 30 апреля 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 30 апреля 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 23200 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1008 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,

артиллерийских систем – 436 (+1) ед,

РСЗО — 151 (+0) ед,

средства ПВО — 77 (+4) ед,

самолетов – 190 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники — 1701 (+6) ед,

корабли /катера — 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4).

Специальная техника – 32 (+1).

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 28 апреля ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а 25 апреля стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.