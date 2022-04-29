Макс Барских — Don't Fuck with Ukraine: слушать онлайн, текст (слова) песни

Премьера сингла состоялась благодаря европейскому дистрибьютору
Don’t fuck with Ukraine — саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, ставший квинтэссенцией главных фраз во время войны.
Макс Барских — Don’t Fuck with Ukraine: слушать онлайн
По словам Барских, после лирической военной колыбельной «Будет весна» певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру. Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.
— Многие изначально не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной, — прокомментировал премьеру Макс Барских. — Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы.
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Новая песня Барских посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир свидетель рождения единой силы Украины.
Макс Барских — Don’t Fuck with Ukraine: текст (слова) песни
I got ice in my veins
Loaded guns, I’m insane
Fight for peace in my land
Enemies laying dead
We kick shit with my troop
Iron tanks, bulletproof
We attack, we don’t play
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Ра та та та та та та
Розбігалася русня
Ра та та та та та та
Слава нашим пацанам
Ру ту ту ту ту ту ту
Ваші танки роз’*бу
Ру ту ту ту ту ту ту
Вам п*зда від ЗСУ
You can try to invade
With your guns and your tanks
We prepared for the game
We destroy fucking snakes
Be aware of the beasts
They will tear you in piece
We attack we don’t play
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Don’t fuck with Ukraine
Russian warship! Go fuck yourself!
Russian warship! Go fuck yourself!
Russian warship! Go fuck yourself!
Russian warship! Go fuck yourself!
Ра та та та та та та
Розбігалася русня
Ра та та та та та та
Слава нашим пацанам
Ру ту ту ту ту ту ту
Ваші танки роз’*бу
Ру ту ту ту ту ту ту
Вам п*зда від ЗСУ