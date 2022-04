Макс Барских — Don't Fuck with Ukraine: слушать онлайн, текст (слова) песни

Премьера сингла состоялась благодаря европейскому дистрибьютору

Don’t fuck with Ukraine — саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, ставший квинтэссенцией главных фраз во время войны.

По словам Барских, после лирической военной колыбельной «Будет весна» певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру. Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

— Многие изначально не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной, — прокомментировал премьеру Макс Барских. — Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы.

Новая песня Барских посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир свидетель рождения единой силы Украины.

Макс Барских — Don’t Fuck with Ukraine: текст (слова) песни

I got ice in my veins

Loaded guns, I’m insane

Fight for peace in my land

Enemies laying dead

We kick shit with my troop

Iron tanks, bulletproof

We attack, we don’t play

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз’*бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам п*зда від ЗСУ

You can try to invade

With your guns and your tanks

We prepared for the game

We destroy fucking snakes

Be aware of the beasts

They will tear you in piece

We attack we don’t play

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз’*бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам п*зда від ЗСУ