Война в Украине: ЛЕНД-ЛИЗ, обмен пленными, пляжи без россиян (ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ)

Каждый день героической борьбы морально истощает украинцев. Многие плохие новости приходят из разных городов: оккупация, прилеты ракет, пытки и смерти. Но среди сообщений есть и греющие душу — о принятии закона про ленд-лиз, о взрывах в Курске и Воронеже, о Турции без россиян и не только. Новый канал собрал приятные новости за уходящую неделю. Усаживайтесь поудобнее и готовьтесь улыбаться.

Тревожные новости

Не успели россияне отойти от пожаров на нефтебазах, и на тебе – новые поводы нервничать. Жители Курска на этой неделе ночью слышали звуки, похожие на взрывы. Два таких разбудили и жителей Воронежа. Поговаривают, что сработало ПВО. Но это никак не успокаивает россиян, все чаще просыпающихся от плохих новостей. Ведь неделя у них вообще началась с пожара на складе боеприпасов и подрыва железной дороги в Белгородской области. Из-за нехороших новостей в соцсетях началась настоящая паника, говорят, что все это дело рук украинцев. Цитируя классика: «А разве кто-то говорил, что будет легко?» И да, если что – нас там нет.

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Подарки партнеров

Хорошую новость принесли из-за океана. Конгресс США принял закон о внедрении программы ленд-лиза для Украины. А это значит, что мы получим больше помощи для борьбы с оккупантами. Порадовал украинцев настоящий козак Борис Джонсонюк. Британцы везут нам высокотехнологичные ракеты, чтобы активнее лупить орков. Также из Объединенного королевства к нам едут бронетранспортеры Stormer, оборудованные пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak. Приятное усиление для ПВО Украины. А после встречи министров обороны разных стран на военно-воздушной базе США в Германии «Рамштайн» нам светит еще много полезного противоокупантского вооружения. Ну, а рашистам – полный «Du hast»!

Пляжи без россиян

Мечта отдыхать без пьяных в драбадан «тагильцев» начинает сбываться. Во-первых, россию исключили из Всемирной туристической организации ООН. Во-вторых, представитель крупнейшего европейского туроператора Tui Tantur направил отельным комплексам в Турции, с которыми он сотрудничает, просьбу о немедленной отмене брони для российских отдыхающих. Дело в том, что европейские туристы не хотят жить под одной крышей с россиянами. Хм, с чего бы? Конечно, это не значит, что отели прислушиваются к туроператору, но даже такая мелочь очень и очень радует.

Взятка на ВСУ

Самую большую в истории Украины взятку в 6 миллионов долларов, которую экс-министр экологии Николай Злочевский тыкал НАБУ и САП за закрытие его дела, перечислили на нужды ВСУ. Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы на насущные нужды для выполнения задач по назначению в рамках действующего законодательства. Красиво сказали, что деньги пойдут на то, чтобы еще лучше и точнее бить по оккупантам.

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Возвращение домой

На этой неделе состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулось 45 человек. Среди них – 13 офицеров, 20 солдат и 12 гражданских. А еще родным вернули двоих детей, которых рашисты похитили из Мариуполя. Рады видеть каждого украинца на Родине!

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