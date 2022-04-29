Где купить мерч «Русский военный корабль»? Цена на футболку, свитшот и магнит

«Укрпошта» будет продавать мерч с маркой «Русский военный корабль». Об этом в своем Telegram сообщил гендиректор «Укрпошта» Игорь Смилянский.

«Как обещали, с 1 мая в нашем интернет-магазине Вы сможете приобрести мерч (футболки, свитшоты (как у меня на фото) и магниты) с изображением нашей известной марки, а также другие марки из прошлых тематических выпусков», — написал Смелявский.

Известно, что магниты с маркой «Русский военный корабль» уже можно приобрести на Главпочтамте на Майдане. Цену следует уточнять на месте.

Где купить марку «Русский военный корабль»? Сколько сейчас стоит марка и будет ли Укрпошта производить их еще

Часть продаж всего мерча будет направлена ​​на нужды ВСУ. В этой связи украинцев просят уважать авторские права создателя марки и не заниматься нелегальщиной.

«Напоминаем другим продавцам – не нужно нарушать права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины. Мы НЕ ДАЛИ согласия на использование изображения марки ни одному продавцу. То есть весь другой мерч, с изображением марки, это «контрабанда с Малой Арнаутской», — подчеркнул гендиректор «Укрпошта».

Цены на весь мерч можно узнать уже 1 мая, когда заработает интернет-магазин «Укрпошта».