Помогай стильно. Starlight Media и Film.ua запустили патриотический мерч

Медиагруппа Starlight Media совместно с кинокомпанией Film.ua разработала и запустила патриотическую коллекцию одежды. Все заработанные средства с продаж пойдут на поддержку армии.

Цель инициативы – собрать как можно больше средств и направить их на нужды Вооруженных сил Украины.

Ассортимент состоит из стильных футболок, свитшотов и худи с патриотическими надписями: «Доброго вечора, ми з України», «Конотопська відьма», «Руський воєнний корабль, іді н@уй», «Паляниця», «Чорнобаївка». Дизайн разрабатывает дизайн-бюро Starlight Media.

«Война объединила всех вокруг помощи нашим воинам, которые так умело и героически защищают Украину от агрессора. Поэтому мы вместе с нашими партнерами Film.ua решили запустить коллекцию одежды с патриотическими надписями. Средства от продаж будут направлены украинской армии. Каждый, кто приобретет футболку, свитшот или худи, сделает личный вклад в поддержку ВСУ и приблизит общую мечту – победу над оккупантом. Мы хотим, чтобы наша инициатива была полезна. Так что носите украинское, помогайте стильно!» – прокомментировала маркетинг-директор Starlight Media Елена Мартынова.

Кинокомпания Film.ua взяла на себя работу по организации производства и продаж.

«Запустить производство в непростое для всех нас военное время – это не только сложно, но и очень важно. Мы рады, что одним из первых проектов в этот период стала коллаборация с замечательными партнерами – Starlight Media. Уже очень скоро нашу одежду будут носить не только в Украине, но и за рубежом. Искренне верим, что эти совместные усилия усилят украинскую армию и нашу страну. Мы рады работать, а главное – быть полезными», – прокомментировала директор FILM.UA.STORE Ольга Кондратенко.

Купить одежду могут не только украинцы, но и все желающие из других стран мира. Коллекция доступна по ссылке. Доставку можно оформить через Новую почту, Укрпочту и других доступных операторов.

Призываем приобщиться к поддержке украинской армии.

Слава Украине!