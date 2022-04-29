ДобріІсторії: кондитер, создатель уникальных тортов запустила производство бесплатного хлеба

До войны Инна из Киева создала самый большой в Украине десерт, а с 24 февраля с командой волонтеров печет батоны для пожилых людей и ВСУ

До начала войны настоящая волшебница кондитерского дела Инна Солнцева занималась любимым делом. Пекла уникальные по своему дизайну и размерам торты. В прошлом году вообще создала самый большой торт в Украине. Он был высотой в три метра! Еще она путешествовала по Украине и учила людей кондитерскому мастерству. 24 февраля ее жизнь разделилась на «до» и «после». Инна начала заниматься оригинальным направлением волонтерства – выпечкой бесплатного хлеба. Детальнее об этом девушка эксклюзивно рассказала в рубрике Нового канала #ДобріІсторії.

– Идея с бесплатным хлебом пришла на третий день войны. Невозможно было просто сидеть дома, читать новости, смотреть телевизор. Когда проанализировали ситуацию и поняли, что есть возможность помогать людям, начали действовать, – вспоминает Инна. – «Есть оборудование, так что мы можем быть полезны», – пришло в голову. Начинали довольно тяжело. Первая проблема, с которой мы столкнулись, – закупка продуктов. Именно тогда в Киеве началась легкая паника. Как сейчас помню, 4,5 часа мы простояли в очереди в супермаркет, чтобы закупить все необходимое. Следующей проблемой стало – кто будет работать? Работники, которые были со мной до войны, уехали из Киева. Остался лишь один человек. По сути, мы вдвоем, при поддержке моего мужа, начали трудиться. Параллельно написали в волонтерские группы и пригласили присоединиться к нашей команде. Первые три дня работали втроем, а потом пришло аж 15 человек. Все были максимально мотивированы и готовы работать на волонтерских началах. Эти люди остались со мной и по сей день. Сейчас производство увеличилось до такого количества заказов, что работаем в две смены.

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Еще одна существенная преграда на пути Инны и ее команды – деньги.

– Есть проблемы со средствами и закупкой продуктов, – говорит девушка. – Мы обращались в большие супермаркеты и просили помощи. К сожалению, никто не откликнулся. Даже скидки не дали. Помню, первую закупку я сделала на 45 тысяч гривен. Это были собственные средства. Позже написала в своем Instagramе об инициативе, и начали помогать мои подписчики, клиенты, студенты. По 100, 200, 50, 30 гривен… Разные суммы сбрасывают, и все они очень важны!

За одну дневную смену команда производит около 500-600 батонов.

– Объемы работы постоянно растут, потому что растут запросы, – рассказывает кондитер. – Мы отдаем хлеб волонтерам. Некоторые из них кормят бесплатными обедами пожилых людей. Некоторые развозят хлеб в горячие точки. К примеру, когда открыли дорогу в направлении Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки, мы отдавали весь хлеб туда. Сейчас есть другие направления, где требуется помощь. Также работаем с волонтерами, которые возят хлеб для ВСУ. В последнее время еще начали делать в большом количестве овсяное печенье. Его особенно любят наши ребята на передовой.

Еще больше производство Инны и команды единомышленников-волонтеров активизировалось в Пасхальный период.

– На Пасху мы испекли 5270 бесплатных пасочек. Работали круглосуточно три дня, но обеспечили районы, которые в этом нуждались, – говорит девушка. – А еще провели бесплатный мастер-класс по изготовлению пасок для деток-переселенцев.