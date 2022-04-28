IT-армия создала телеграмм-бот, в котором можно пройти тест онлайн на наличие ПТСР (посттравматического синдрома), а также найти подсказки, что делать дальше

Телеграмм-бот называется «Творожный чемоданчик», и в первом сообщении после нажатия кнопки Start сразу объясняется, в чем суть:

«Я был создан для того, чтобы помочь тебе разобраться с тревогой, подавленностью, раздражительностью и другими состояниями, которые тебе, скорее всего, не нравятся».

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«Возможно, ты в курсе об этих состояниях, а может даже не догадываешься. Может, это из-за совсем недавно пережитых событий. А может быть, они были давно. Наша задача вместе с тобой разобраться, что это такое, и как можно вернуть силы, легкость, радость и доверие».

С самого начала необходимо пройти опрос, чтобы разобраться, что делать дальше.

Также вы можете с помощью этого бота узнать больше о ПТСР, найти необходимых специалистов и получить полезные советы, как справиться с посттравматическим сиднромом.

Фото: IStock