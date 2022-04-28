Херсон переходит на рубли: сообщил коллаборант Кирилл Стремоусов

Оккупационные власти временно оккупированной части Херсонской области заявили, что область с 1 мая «переходит в рублевую зону»

Об этом пишет прокремлевское агентство РИА-Новости со ссылкой на самопровозглашенного «замглаву» военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Оккупанты считают, что «переходный период займет до 4 месяцев». От такой наглости нет никаких чувств, кроме злобы.

Первые четыре месяца, по словам оккупантов, будут принимать и рубли, и гривны, а затем — «полный переход на рубль».

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