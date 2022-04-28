Германия одобрила поставку тяжелого вооружения Украине

Немецкий Бундестаг одобрил в четверг, 28 апреля, предоставление Украине тяжелого вооружения

За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были «против», семь «воздержались». Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дискуссии. Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции и блок ХДС/ХСС. Об этом пишет «Європейська правда», со ссылкой на Bild.

Отметим, что это неожиданное, но очень важное решение Германии, ведь прежде она была одной из тех стран, которая блокировала и не хотела предоставлять нам тяжелое вооружение. Однако это пока не означает, что вооружение точно дадут. Депутаты одобрили призыв к правительству, которые, конечно, может помочь и надавить.

Депутаты призвали федеральное правительство «продлить и по возможности ускорить поставки в Украину необходимой техники, а также расширить поставки за счет тяжелого вооружения и сложных систем». Предоставление вооружения Украине должно происходить так, чтобы не ослабить обороноспособность самой Германии, заявили парламентарии.

Фото iStock

Читай также:

Оккупанты «переводят» Херсонскую область на рубли

Британия передаст Украине ракеты Brimstone: что это за оружие?