Во вторник во время заседания британского парламента заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил, что они готовы передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone), – рассказывает ВВС.

Планируется, что ракеты будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель. В частности, сообщают, что они могут оказаться тут до 10 мая.

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Что известно о «Бримстоуне»?

Это самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля». Они использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно запускаются со скоростных реактивных самолетов, таких как Typhoon. Предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей. «Бримстоун» снабжены активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, есть возможность лазерного наведения. Цена одной ракеты составляет около 150 тысяч долларов США.

Общие характеристики:

Вес – 50 кг

Длина – 1,8 м

Диаметр – 180 мм

Максимальная сверхзвуковая скорость – 450 м/с

Дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

Аналитик по обороне Пол Бивер сказал прессе, что ракеты могут быть очень эффективны, даже если запускать их с земли.