Во вторник во время заседания британского парламента заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил, что они готовы передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone), – рассказывает ВВС.
Планируется, что ракеты будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель. В частности, сообщают, что они могут оказаться тут до 10 мая.
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Что известно о «Бримстоуне»?
Это самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля». Они использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно запускаются со скоростных реактивных самолетов, таких как Typhoon. Предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей. «Бримстоун» снабжены активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, есть возможность лазерного наведения. Цена одной ракеты составляет около 150 тысяч долларов США.
Общие характеристики:
Аналитик по обороне Пол Бивер сказал прессе, что ракеты могут быть очень эффективны, даже если запускать их с земли.