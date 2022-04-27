В интервью Натальи Влащенко бывший руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал возможность нанесения россией ядерного удара и рассказал о рассекречивании местонахождение бункера путина.

Одной из причин, почему путин, по мнению Арсена Авакова, не нажмет «красную кнопку», является тот факт, что он понимает – ему лично сразу прилетит в ответ:

«Не секрет для западных спецслужб, где находится путин. В каком бункере. Не нужно думать, что не существует методов в случае, когда сняты все ограничения (а использование ядерного оружия означает снятие всех ограничений), целевого удара по месту, где находится лично путин», — прокомментировал Аваков.

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Напомним, что в середине марта руководитель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL высказал предположение, что в России могут готовить подземный город на востоке страны на случай ядерной войны. Об этом, по его мнению, свидетельствуют многочисленные авиарейсы 17 марта к востоку россии, которые могли перевозить отдельных руководителей для контроля готовности и испытаний. По словам Маломужа, в подземном городе, возможно, будет скрываться от ядерной войны около года

Фото: IStock