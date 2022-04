Британия поддерживает право Украины атаковать в ответ территорию россии

Правительство Великобритании считает, что Украина имеет полное право атаковать территорию россии в ответ на ее агрессию. Об этом заявил заместитель главы британского Министерства обороны Джеймс Хэппи в интервью Time Radio.

NEW: Britain supports Ukraine’s right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.

Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it’s ‘completely legitimate’ for Kyiv to target Russia’s ‘depth’ & logistics

— Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022