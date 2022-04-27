Ирма Витовская готовилась к войне

Актриса рассказала о шестом чувстве перед бомбежками и о курсах, которые прошла заранее

С 24 февраля украинцы живут лишь одной датой. Хоть за окном весна, но мыслями все в февральском дне, который разделил жизнь каждого на «до» и «после». Будни актрисы сериала «Молодая» Ирмы Витовской тоже изменились. Три месяца назад она пропадала на спектаклях и съемках, а сейчас все время проводит среди волонтеров, активно помогая украинцам. Новый канал пообщался с актрисой о войне. Как оказалось, полномасштабное вторжение для нее не стало большой неожиданностью.

– Войну я ждала с 2014 года, – призналась Ирма. – Особенно остро – с конца 2021-го – начала 2022-го. Она была в информационном «шуме». А еще знаю, что 30 декабря 1922 был создан Советский Союз. Судя по всей пропаганде, которая была в российской федерации, понимала, что там хотят восстановить его. Поэтому была к этому готова. Конец 2021 года мы проскочили. Чувствовала, что скоро все начнется. Называли разные даты, но я думала, что все произойдет 23 февраля, в день советской армии. Тогда россияне могли начать наступление, чтобы 9 мая, как это уже подтверждают, праздновать определенную победу. А до 30 декабря 2022 восстановить свой так называемый второй Советский Союз. Я даже прошла однодневные курсы в «Жіночій Варті» – «Военные действия в городах». Мы понимали, что вот-вот может начаться. Но к войне можно готовиться, но все равно никогда не быть готовым.

Накануне вторжения у актрисы были нехорошие ощущения.

– Вечером 23 февраля в кинотеатре «Оскар» проходила премьера фильма, на которой было много кинематографистов и людей киноиндустрии. Мы все говорили на тему надвигающейся войны и даже как-то шутили об этом, – вспоминает Ирма. – Целый день у меня было довольно удрученное состояние, не изменилось оно и вечером. Я извинилась, что не осталась на фильм, и уехала домой с нехорошими ощущениями. Возможно, это была актерская интуиция, что-то муляло внутри. Когда в 5 утра 24 числа позвонили знакомые и сказали, что слышат взрывы, поняла, что совершенно растеряна. Вроде бы и готовилась к войне, но не была готова. Хотя после тренинга передавала свои знания коллегам, рассказывала соседям по дому, как поступить, даже в театре делала встречу на эту тему. То есть, все готовились к широкомасштабной войне, но все надеялись, что этого не произойдет. Или это будет какая-то локальная история, и мы все сосредоточимся на локальной помощи.

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Однако россияне начали полномасштабное наступление на многие области сразу.

– Когда в начале войны люди массово уезжали из Киева, я хотела остаться и применять приобретенные на тренинге знания. Но через пару дней поняла, что сыну будет лучше в безопасности, да и родители волновались за нас. Мы живем на 18 этаже на достаточно открытом пространстве – опасно, – рассказала она Новому каналу. – Трудно было спускаться в подвал без лифта при каждой воздушной тревоге. Приняли решение уезжать, когда Житомирская трасса уже была закрыта. На свой страх и риск мы отправились югом Киевской области, как-то проскочили через села, так и уехали. Хотели оставить ребенка у родителей, а сами вернуться поездом в Киев. Муж вернулся, а я осталась, приобщившись к помощи здесь.