Rescue from Explosion: приложение, которое рассчитает расстояние до взрыва или молнии, как пользоваться

Rescue from Explosion — это приложение, которое разработали украинские программисты. Оно поможет рассчитать, далеко ли от вас случился взрыв или молния, основываясь на скорости звука. В материале рассказываем, где скачать и как пользоваться Rescue from Explosion

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Rescue from Explosion: приложение, которое рассчитает расстояние до взрыва или молнии

В Украине запустили мобильное приложение Rescue from Explosion для просчета примерного расстояния от человека до молнии или взрыва. Об этом сообщил разработчик Артем Бурдук на официальной странице в LinkedIn.

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«Приложение позволяет измерить примерное расстояние от вас до молнии/взрыва. Никакие данные оно не передает и не собирает, все работает только на вашем телефоне. Да, можно считать в уме, но с приложением, кажется, проще», — написал Бурдук.

Rescue from Explosion: как скачать приложение