В результате взрывов в Брянске горит нефтебаза Дружба: что известно

Ночью в русском Брянске произошла серия взрывов. Что произошло и что горит в Брянске, читайте в материале

Где вообще Брянск?

Брянск находится в России в 130 км от границы с Украиной (Брянская область граничит с Сумской).

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Сообщают, что в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года в Брянске (Брянская область, граничит с Украиной на востоке) взорвалась нефтебаза, входящая в систему нефтепровода «Дружба».

Власти Брянской области подтвердили, что занялись резервуары.

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Также в соцсети обсуждают второй большой пожар, разгоревшийся в Брянске этой ночью. По неподтвержденной информации, вторым горящим объектом в российском Брянске может быть 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Утром в сети появилось первое видео момента выбытия в Брянске.

Также известно, что накануне взрывов на нефтебазе, под российским Брянском неизвестные партизаны повредили железнодорожный путь, который вел в военную часть.