Где купить марку Пес Патрон? Стоимость и другие подробности от Укрпошты

«Укрпошта» анонсировала выпуск марки с уже легендарным песиком-сапером Патроном, который помогает ВСУ в разминировании.

Как рассказал руководитель «Укрпошта» Игорь Смелянский в интервью Forbes, дизайн новой марки будет выбираться голосованием в соцсетях, как было и с маркой «Русский военный корабль». Однако марка с собачкой Патроном может появиться не в ближайшее время, потому что у «Укрпошта» есть и другие идеи.

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«На следующей неделе мы объявим голосование. Кто-то хочет марку с Путиным, чтобы сбылось пророчество по аналогии с маркой с кораблем. Например, рисунок, посвященный Вооруженным силам Украины, рисунок с щенком, проводящий разминирование, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок «Доброго вечора, ми з України». На самом деле, есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появиться на марках «Укрпошта». Какую выберут, такую ​​и выпустим», – объяснил Игорь Смелянский.

Приобрести марку «Пес Патрон», если таковую выпустят, можно будет в почтаматах «Укрпочты» и интернет-магазине. Стоимость будет стандартной: 23 гривны – по Украине, 45 гривен – за границу.