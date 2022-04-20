Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету Сармат: что это и подробности о запуске

Российское Минобороны сообщает, что на космодроме «Плесецк» оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Об испытаниях доложили президенту рф путину и показали видео запуска. Об этом пишет подконтрольное Кремлю издание «РИА Новости».

– Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность россии от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране, — прокомментировал Путин.

Российские оккупанты сообщают, что это первый пуск ракеты «Сармат».

путин заявил, что ракета может «преодолевать все современные средства противоракетной обороны». По словам главного орка, для создания ракеты использовали только российские узлы, компоненты, детали: «Это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК».

Минобороны рф заявило, что у «Сармата» «радикально расширен диапазон боевого оснащения как по количеству блоков, так и по типам, включая гиперзвук».

Прочитав новость и посмотрев видео, вспоминаются только такие слова: «Боже, яке воно кончене!»

Что такое межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)?

Баллистическая ракета является разновидностью ракетного оружия. Межконтинентальные ракеты, дальность полета которых превышает 5500 км, могут быть оснащены ядерными боеголовками. МБР предназначены для уничтожения объектов, расположенных на больших расстояниях и удаленных континентах.

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