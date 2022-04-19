В Европу по внутреннему украинскому паспорту: Госпогранслужба продлила возможности

Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии для УП. Недавно Новый канал писал о том, что стали известны случаи, когда украинцев не пропускали в страны ЕС без загранпаспорта.

— Возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продлена. Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт. Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются, – рассказал Демченко.

Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

Согласно законодательству, в период действия военного положения выезд детей до 16 лет возможен в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки, без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства рождения ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или ID-документа.

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