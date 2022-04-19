Битва за Донбасс 2022 началась в Мариуполе — штурм завода Азовсталь: хронология событий

Вечером с 18 и 19 апреля русские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Там сейчас находится значительная часть русской армии.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в традиционном обращении в понедельник вечером. По его словам, во время нового наступления на восток и юг российская армия действует более продуманно, осторожнее, чем раньше. Но, как отметил украинский президент, вооруженные силы Украины выбьют до последнего врага.

– На востоке и юге нашего государства оккупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. Видимо, российские генералы, привыкшие не считать какие-либо потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать. Впрочем, пусть не надеются, что это поможет им. Это вопрос времени, когда вся территория нашего государства будет освобождена от оккупантов. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем бороться и защищаться, мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно, — рассказал Зеленский.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, цель россии – еще до Пасхи полностью захватить Донбасс и Луганщину и «сделать подарок своему фюреру».

– Вряд ли им удастся, – сказал он во время вечернего телемарафона.

Хронология событий битвы за Донбасс

Уже поздно вечером, российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области подразделения оккупационных войск сосредотачиваются в определенных районах.

Донецкая область

Оккупанты вели обстрелы из артиллерии и градов Авдеевки, Марьинки, Торецкая, Нью-Йорка, Угледара (Донецкая область). Трудные бои были на Лиманщине. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Пока известно о 4 погибших, 5 раненых.

Луганская область

Самые горячие точки — Кременная, Рубежное и Попасная (Луганская область), где ведутся бои в центрах. Однако ВСУ сохраняют контроль над этими территориями и не отдают оккупантам. Практически вся инфраструктура разрушена. Именно здесь ночью мощных обстрелов не было. На 11 утра 19 апреля почти вся Луганщина осталась без света.

Орки повредили высоковольтную линию электропередачи. Обесточено 215 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Также он призвал эвакуироваться всем мирным жителям Луганской области.

– Времени на раздумья не осталось. Решение следует принимать быстро, – написал Гайдай на своей странице в Facebook.

Мариуполь

До этого дня в Мариуполе уже не осталось уцелевших домов. По предварительной информации, погибли более 22 тысяч мирных жителей. Те, кому удалось спастись, прячутся на заводе «Азовсталь», их там около тысячи. Среди них дети, женщины, пенсионеры. Об этом рассказал начальник мариупольской патрульной полиции Михаил Вершинин. Мирные жители устроили там свою жизнь, обеспечили себя едой и водой. Военные иногда помогали. Эти люди не хотели до сих пор не хотят выходить во двор. Они понимали, что здесь у них больше шансов остаться в живых. Но это было до того момента, когда Россия стала угрожать авиаударами.

Ночью 19 апреля орки начали штурм «Азовстали». Об этом заявил представитель самопровозглашенной «ДНР» Басурин.

Фото — Генштаб ЗСУ

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