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Украинцы могут жениться из-за Zoom. Как это сделать?

Как пожениться через Zoom? Упрощенная процедура регистрации брака для украинцев

Украинцы теперь могут официально жениться на Zoom во время военного положения. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Во время войны в Украине брак можно зарегистрировать в любом органе ДРАЦС на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать полицейские или военные дистанционно.

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«Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom», – сообщила заместитель Министра.

Известно, что с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше обычного.

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