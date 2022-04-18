PYSANKA: Благотворительный проект для сбора средств на нужды пострадавших от войны детей

Благотворительная организация «Украинская студенческая лига» начала проект PYSANKA, суть которого заключается в благотворительном сборе средств для нужд пострадавшим от войны детям и закупке гуманитарной помощи и медикаментов во фронтовые и прифронтовые зоны.

Почему именно писанка?

Издавна этот элемент украинской культуры обладал магической доброй силой и служил оберегом.

К организованным нами мастер-классам по росписи писанок во Львове приобщилось уже более 50 внутренне перемещенных детей. Мы хотим отвлечь их от ужасов войны, от ада, из которого они выбрались. В благотворительном проекте также принимают участие профессиональные писанкари и медийные украинские звезды.

Как каждый может помочь проекту?

На нашем сайте вы увидите уникальные писанки, созданные украинскими детьми, и прочтете невероятные истории войны. Вы можете пожертвовать любую сумму. Все вырученные деньги будут направлены на поддержку Украины. Проект продлится с 17 по 24 апреля на страницах Украинской студенческой лиги.