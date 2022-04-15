Как Валерия Татарчук вместе с БФ «Твоя опора» помогают украинцам во время войны

24 февраля наша жизнь изменилась навсегда. Российская армия начала открытое вторжение на территорию Украины, неся с собой разрушение и смерти. Украинцы объединились, чтобы дать отпор оккупантам. А благотворительные фонды делают невозможное в условиях войны: открывают убежища с нуля, закупают дорогостоящее медицинское оборудование и покрывают гуманитарные нужды в самых отдаленных уголках страны. Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії, и сегодня вы узнаете, как благотворительный фонд «Твоя опора» спасает украинцев.

Страшные сутки

– Впервые за 12 лет совместной жизни с мужем мы уехали в Сходницу отдыхать вдвоем. Всегда проводили отпуска с детьми, а тут решили уделить время друг другу, – рассказывает учредительница благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук, как встретила первый день войны. – Мы живем в Буче, долго строили собственный дом, которым смогли насладиться всего полгода – столько мы там прожили там до войны. Пока с мужем были в Сходнице, моя мама с детьми – в Буче. 24 февраля утром мама позвонила и сказала, что слышны взрывы. Я объяснила, что возле Гостомеля всегда низко летают самолеты, бывают разные звуки, и человеку, который не привык к ним, может быть страшно. А она ответила: «Лера, я хорошо различаю звуки взрывов и самолетов». Попросила ее подождать и полезла в Facebook. Там увидела, что россияне напали на нас. Перезвонила, сказала срочно собирать детей и уезжать. Через час они собрали необходимое и выехали. Хотя Буча стояла в пробках, им удалось покинуть город. Мы с мужем поехали навстречу. Дорога была такая, как будто мы попали в фильм-катастрофу – все ехали во Львов, а мы, наоборот, «против течения». Всю дорогу с мужем молчали, было страшно за детей.

В те же страшные первые сутки поняли, что «Твоя опора» не останется в стороне от войны. Хотя фонд создавался для помощи детям, у нас был опыт смены деятельности. Когда произошла пандемия ковида, мы трансформировались. Не могли оставить все как есть и не обращать внимания на пандемию, потому что специфика нашего фонда не такая. Тогда мы думали, что самое страшное с нами уже произошло. Но началась полномасштабная война. Снова за сутки мы трансформировались, понимая, какие сейчас возникнут потребности. Создали проекты и стали оказывать гуманитарную помощь.

Дети на вокзале

– Мы помогаем мирному населению и больницам. Доставляем медикаменты, медицинское оборудование, еду, гигиенические средства. По инициативе наших партнеров создали убежище во Львове для временно перемещенных лиц. Больно было видеть, как мамы с детьми, убегая из-под обстрелов, вынуждены спать на полу на вокзале, – продолжает Валерия. – Поняли, что им нужно место, где они могут отдохнуть, выдохнуть, собраться с мыслями и наметить план последующих действий – остаться в Украине или ехать за границу. В убежище можно находиться до недели, там предоставляют все необходимое, есть кухня, можно постирать вещи. Также мы обеспечиваем потребности эвакуированных детских домов. Представьте, детский дом вывезли в другой детдом. Место было рассчитано на 80 детей, а сейчас там живут 150, включая персонал. И вот мы покупаем кровати, матрасы, постельное белье, снабжаем едой. Такая же история с коммерческими лагерями, которые решили принимать переселенцев. Им мы тоже помогаем.

Есть потребности у больниц. От медикаментов до продуктов питания. Конечно, все зависит от их расположения. У кого-то они больше, у кого-то меньше. В приоритете у нас медучреждения, оказывающие помощь раненым и детям. Бывает, что персонал вынужден жить с семьями рядом с пациентами, тогда нагрузка на больницу увеличивается. Медсистема и раньше не была супербогатой, а теперь тем более.

За каждую копейку

– За первый месяц войны мы собрали и реализовали два своих годовых бюджета. Это не просто сбросили деньги на карту, а побежали в магазин, все купили и передали, куда нужно. Нам дают деньги крупные бизнесы, зарубежные доноры, нам доверяют, ведь каждый год мы проходим независимую аудиторскую проверку. Доноры знают, куда эти деньги уйдут. Доверие отовсюду такое, что поставщики, с которыми мы много лет работаем, даже в военное время по нашей просьбе могут забронировать важное оборудование, пока мы только ждем деньги на него, – говорит директор фонда. – Сейчас работаем над увеличением привлечения средств от зарубежных доноров. Ведь понимаем, что ресурсы украинского бизнеса заканчиваются. Работаем над тем, чтобы там копить деньги, а здесь их тратить. Ведь важно не грабить украинский бизнес, а помогать ему выстоять, чтобы поддержать экономику. Мы прозрачный фонд с самыми высокими зарубежными стандартами труда, отвечаем за каждую копейку, которую получаем. Не можем себе позволить, как это делали некоторые международные организации, закупать в конце марта детские шапочки. Должны адекватно и критически мыслить, расставляя приоритеты.

Посчитали, что в среднем сейчас работаем 12-13 часов в сутки без выходных, пауз, и уже нет деления обязанностей на «мои» и «не мои». Даже бухгалтер может формировать заказ, осуществлять отправку и т.д. Девушки разбросаны по всей Украине, и первые две недели работали из бомбоубежищ. Не все иностранные доноры понимали наши технические возможности. Лично я от стресса не могу спать без лекарственных средств, потому что за целый день получаю большую дозу адреналина, эмоциональные качели от «вау» до «все плохо». Ну и, плюс, сирены. Кстати, первая моя паническая атака произошла во время первой в жизни сирены.

Непопулярные направления

– Когда вторжение только начиналось, думала, что через пять дней вернусь в Бучу, закроем дом как проложено, но мы туда не вернулись до сих пор, – говорит Валерия. – Надеемся хотя бы в ближайшие дни съездить. Знаю, что дом ограбили и изуродовали российские военные. Но я не жалуюсь, потому что когда вижу, что творилось в Буче, когда общаюсь с соседями, понимаю: правильно попросила маму с детьми срочно уезжать. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Окна поставятся, бытовая техника купится, а жизнь человека не вернуть. Оставшиеся соседи говорили, что не могли эвакуироваться – людей просто расстреливали по дороге. Когда стало известно, что Бучанский район освободили, мы сразу начали оказывать гуманитарную помощь через волонтеров не только в Буче, но и дальше нее. За последние дни раздали более тысячи горячих обедов, развозили продукты в Стоянке. Существует история, когда есть популярные места и непопулярные, куда помощь не доезжает, потому что о них просто не рассказывают в СМИ. Знаю это по своему опыту, ведь то же самое было при ковиде в больницах. Поэтому мы стараемся добраться в самые отдаленные уголки. Благодаря нашим партнерам удается адресно доставлять нужные людям лекарства. Один бучанин просил несколько ампул очень важных для него медикаментов, потому что никто из волонтеров не привозил. Он плакал и благодарил нас, потому что накануне потратил 8 часов, чтобы поехать из Бучи в Киев и вернуться ни с чем. А ему уже физически было плохо. Помогаем и в освобожденных Киевской и Черниговской областях. Закрываем потребности больниц, где есть большое количество раненых. Вы о них не услышите по телевизору. И это правильно с точки зрения безопасности.

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К сожалению, мы не можем помочь на оккупированных территориях. Хотя запросы есть. Не можем рисковать жизнью даже самых смелых волонтеров, ведь по дороге их могут расстрелять. Поэтому ждем, пока военные их освободят, и будем помогать.