Бесплатная психологическая помощь онлайн: Mindly – платформа для украинцев

Команда украинцев создала Mindly – ​​платформу по оказанию психологической помощи онлайн. Цель проекта – сделать услуги профессиональных психологов доступными для каждого украинца.

— В настоящий момент наша миссия является социальной. Мы стремимся, чтобы в эти сложные времена все украинцы могли получить бесплатную терапию. Для регистрации на платформе достаточно украинской банковской карты. Наши психологи получают оплату за все проведенные сессии, потому что мы не верим в бесплатный труд. Они находятся также в Украине, имеют семьи, которые нужно содержать, и эмоционально очень вкладываются в свою работу. Мы считаем, что невозможно получить качественную консультацию, если ты психолог-волонтёр. Как бизнес, вся прибыль – 25% комиссии за платные консультации, мы реинвестируем в бесплатные консультации. Вы можете приобрести консультацию для себя и таким образом помочь тем, кто в ней нуждается или сделать официальный донейт, — рассказывает основатель платформы Дмитрий Подолев.

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Преимуществом платформы есть то, что человек может бесплатно получить не одноразовую консультацию, а полноценную долгосрочную терапию. Mindly – ​​это место, где можно найти проверенных специалистов. Только топ 3% психотерапевтов попадают в команду.

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— Мы проводим личные собеседования, собираем рекомендации, смотрим на опыт и образование. Обязательно получаем обратную связь от клиентов после сессий и таким образом создаем рейтинг лучших психологов, – комментируют представители команды.

В настоящее время на платформе уже зарегистрировано 3000 пользователей и проведено более 1000 сессий.

Научиться жить осознанно – очень важно. Должны помнить это всегда, особенно в такие непростые времена.

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