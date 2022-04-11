Гаубица Zuzanna: характеристики самоходок, которые возможно получит Украина от Словакии

Словакия, возможно, продаст Украине самоходные гаубицы Zuzana. Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает DW.

Сейчас ведутся переговоры между Братиславой и Киевом о возможной продаже 16 155-миллиметровых гаубиц Zuzana. Они могут поражать цели на расстоянии более 30 километров и производить 5 выстрелов в минуту.

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Украинские военные должны быстро разобрать в эксплуатации этих гаубиц, ведь несколько лет назад Украина купила чешские самоходные гаубицы DANA M2, которые фактически являются такими же модернизированными установками, но адаптированными к стандартам НАТО.

Также, по словам министра обороны Словакии Ярослава Надь, Украина обсуждает со Словакией и возможный ремонт в стране-соседи поврежденной украинской военной техники, в том числе танков Т-72.