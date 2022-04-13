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«Хлеба не видели очень давно»: Владимир Шумко – о волонтерстве в освобожденной Киевской области

Владимир Шумко – о волонтерстве в освобожденной Киевской области

Актер Improv Live Show рассказал, как с друзьями завозил помощь в ранее оккупированный Иванков

Только вместе, помогая друг другу, мы победим жестокого врага. В особой поддержке нуждаются люди, пережившие оккупацию. Кто-то помогает финансово, кто-то морально, а кто-то ездит к этим людям лично. Свою историю рассказал участник Improv Live Show, которое показывает Новый канал, Владимир Шумко.

Владимир Шумко – о волонтерстве в освобожденной Киевской области

– Мы с друзьями взяли хлеб, воду, колбасу, сладости для детей, смартфоны и SIM-карты, средства гигиены, памперсы, лекарства, средства первой необходимости, корма для животных. Поехали в Иванков, который был освобожден от оккупации, – рассказывает Вова. – Люди нам рассказали, что такого ужаса, как в Буче, у них не было. К счастью. Но там были кадыровцы, которые грабили. Хлеба местные не видели, к сожалению, очень давно. Воду им подвозил местный фермер. За это ему большое спасибо. Жители сбежались к нам пообщаться и обниматься. Кое-кто фотографировался со мной. Собаки тоже хотели внимания. Признаюсь, я впервые видел такое. Вы не представляете себе. Просто поднимаешь руку, а они сбегаются, чтобы их погладили. Не просят есть, а просто хотят внимания, ласки.

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Гуманитарную помощь парни выгрузили в местной школе.

Владимир Шумко – о волонтерстве в освобожденной Киевской области

– В школу потом будут приходить местные жители и брать то, что им нужно, – говорит Шумко. – Но многое раздали и прямо на улицах. Невозможно отказать, когда к тебе выходят и просят буханку хлеба или еще что-нибудь. Тяжело…

Потом Вова Шумко с единомышленниками поехали в еще один поселок.

Владимир Шумко – о волонтерстве в освобожденной Киевской области

– К сожалению, там не было знака, а я на нервах и эмоциях забыл, как он называется. Ехать туда было нелегко и долго, – вспоминает импровизатор. – Мы видели взорванный мост, разбитые дороги, разрушенные дома. Почти у всех жителей этого поселка отобрали мобильные телефоны, разбили имущество, которое не могли вывезти. Разграбили все! Даже мед из пасеки доставали, а сами пасеки уничтожали. На многих воротах были надписи: «Здесь живут люди и дети», но они не останавливали оккупантов. Это ужасно! Один из жителей этого поселка сказал нам: «Не нужен мне смартфон, привезите лучшее гранаты и оружие. Вдруг вернутся, будет чем их «мочить»!» Такое поражает!

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